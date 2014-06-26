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رسميا.. معوض يعلن اعتزال الكرة

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رسميا.. معوض يعلن اعتزال الكرة رسميا.. معوض يعلن اعتزال الكرة

أعلن سيد معوض الظهير الأيسر الدولي، الذي أبدع مع الإسماعيلي، مع الأهلي، ومع اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

سيد معوض صاحب الـ35 عاما أعلن اعتزاله عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة قصيرة.

وتأكد FilGoal.com من أن الحساب الذي جاءت عليه التغريدة، سليم وبالفعل يخص اللاعب الدولي الأعسر.

اعتزال معوض

اللاعب الذي فاز مع منتخب بكأس أمم إفريقيا وشارك في عدة محاولات مصرية للوصول إلى كأس العالم، اعتزل بقميص الأهلي.

وجاء اعتزال معوض بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية، ودخوله في صدام مع المدير الفني السابق للشياطين الحمر محمد يوسف.

الأهلي طلب من اللاعب المخضرم ألا يعلن اعتزاله بشكل رسمي في الوقت الراهن، وذلك لأن الشياطين الحمر مقبلون على الدورة الرباعية من الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في افتتاح الجولة الرباعية يوم السبت، ولهذا طلب النادي الأحمر من معوض تأخير قرار الاعتزال.

لكن اللاعب رأى أن الوقت هو الأنسب لإعلان القرار.. وعلق حذائيه بعد رحلة طويلة من التألق والإبداع في الجبهة اليسرى.

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فيديو اليوم السابع

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