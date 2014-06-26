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أيمن حفني يوقع للزمالك 4 سنوات.. والإعلان الرسمي عقب القمة

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أيمن حفني يوقع للزمالك 4 سنوات.. والإعلان الرسمي عقب القمة أيمن حفني يوقع للزمالك 4 سنوات.. والإعلان الرسمي عقب القمة

وقع أيمن حفني صانع ألعاب طلائع الجيش على عقود انضمامه للزمالك لأربع سنوات مقبلة، مساء يوم الأربعاء.

حفني الذي يبلغ من العمر 28 عاما ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، قبل أن يفضل الانضمام للأبيض.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتمع بمجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، من أجل حسم انتقال حفني.

ووقع حفني على عقود تربطه بالزمالك لأربعة مواسم مقبلة، وحصل على 25% كمقدم تعاقد.

وينوي نادي الزمالك الإعلان رسميا عن الصفقة عقب مباراة القمة مع الأهلي يوم السبت في افتتاح مباريات الدورة الرباعية.

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