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رئيس المقاولون ينفي الاتفاق مع الأهلي على ضم محمد فاروق

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رئيس المقاولون ينفي الاتفاق مع الأهلي على ضم محمد فاروق رئيس المقاولون ينفي الاتفاق مع الأهلي على ضم محمد فاروق

نفى شريف حبيب رئيس المقاولون العرب الاتفاق مع إدارة الأهلي على ضم محمد فاروق نجم ذئاب الجبل خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن محمود طاهر رئيس الأهلي اتفق مع المقاولون العرب على ضم محمد فاروق بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة عقب مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت.

ولكن حبيب قال لـFilGoal.com: "لم نتفق مع الأهلي على ضم فاروق، وعامة سأجتمع مع فاروق يوم الخميس للاستماع لرأيه في العروض التي وصلته".

وتابع "الأهلي والزمالك يرغبان في ضم فاروق، ومع باسم علي ومحمد رزق ومحمود عزت، وسأجلس معهم جميعا يوم الخميس".

وكشف رئيس المقاولون عن مفاجأة فيما يخص مفاوضات الأهلي والزمالك لضم اللاعبين.

وأوضح "الزمالك قدم عروضا رسمية لضم اللاعبين، فيما تحدث مسؤولو الأهلي معي شفهيا فقط".

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