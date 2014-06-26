صورة - شيكابالا يتصدر غلاف صحيفة سبورتنج لشبونة

تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك السابق، غلاف صحيفة سبورتنج لشبونة لعدد يوم الخميس.

وانتقل شيكابالا إلى الدوري البرتغالي من بوابة سبورتنج لشبونة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وشارك شيكابالا في لقاء واحد مع الفريق الأساسي منذ انتقاله إليهم.

كما خرجت مجلة سبورتنج لتتحدث عن لقاء فريقها مع الاتحاد السكندري في مئوية النادي السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد أكد في وقت سابق أن سيلاقي النادي البرتغالي يوم 4 أغسطس المقبل في اختتام احتفالات المئوية.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه.