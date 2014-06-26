روتانا تحتفل بنجوم الزمن الجميل

أقامت مجموعة روتانا احتفالية ضخمة في فندق "الفور سيزون نايل بلازا" للإعلان عن واحد من أضخم مشروعات المجموعة؛ وهو إعادة ترميم 1650 فيلم مصري قديم تم انضمامهم لمكتبة روتانا لتصبح بذلك المكتبة الأضخم للأفلام في الوطن العربي.

وشهدث الاحتفالية حضوراً فنياً مكثفاً، حيث قام بتقديمها الإعلامي تامر أمين، وألقى خلالها الأمير الوليد بن طلال كلمة عبر فيديو مسجّل، أشار فيها إلى أن مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة هو مشروع ضخم يلقى اهتمامه الشخصي واهتمام العاملين بشركة روتانا،

نظراً لأن تراث السينما المصرية قيمة وثروة فنية كبيرة ساهمت في تنوير عقول مجتمعنا وتستمر في المساهمة في تعليم أجيالنا القيم والأخلاق.

وأكد الوليد أن الشركة حرصت على التعاون مع أكبر شركات ترميم الأفلام في العالم لإتمام هذا المشروع الضخم حتى تعود للأفلام قيمتها ورونقها.

ووجه الأمير الوليد التحية لكل الفنانين الحاضرين والصحفيين والإعلاميين، وأكد على عمق الصلة مع مصر، وأنه سيستمر في تعاونه مع مصر في العديد من المجالات الفندقية والزراعية، والاقتصادية، والإعلامية، من خلال مجموعة قنوات روتانا.

ثم تحدث خلال الحفل تركي شبانة رئيس مجموعة قنوات روتانا، الذي أكد أن هذا المشروع من أضخم المشروعات التي حرصت المجموعة على أن تبنيه للحفاظ على ثروة مصر الفنية، وأن الشركة حرصت على التعاون مع أهم شركات ترميم الأفلام في العالم، حيث تم استقدام العاملين والمعدات الخاصة بهذه الشركات إلى مصر من أجل ألا يكون هناك أي مخاطرة في نقل "النيجاتيف" الخاص بالأفلام إلى دولة أخرى.

وأكد شبانة أنه تم ترميم 1650 فيلم وأن هناك اتجاه لترميم المزيد من الأفلام لتصبح مكتبة روتانا هي الأضخم بما تملكه من أفلام لأهم نجوم الزمن الجميل.

وحضر الاحتفال مجموعة كبيرة من نجوم مصر منهم: ماجد المصري، وناديا الجندي، وشريف منير، ومحمد كريم، ورانيا يوسف وزوجها، والمنتجين محمد مختار، ومحمد حسنن رمزي، وبشرىن وغيرهم. وقام بإحياء فقرات الحفل إسلام محيي المشهور بتقليد الفنانين،

حيث قدّم فقرة عبارة عن حوار بين الفنانين حول قيام روتانا بإعادة ترميم الأفلام، كما قدم فقرة أخرى قام خلالها بعمل مكياج للفنان الراحل اسماعيل ياسين وتحدث بطريقته عن استخدام خاصية 4k في ترميم الأفلام.

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