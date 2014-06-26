نيكول شيرزينغر وحبيبها في عطلة رومنسية للإحتفال بذكرى علاقتهما

إحتفلت الممثلّة العالميّة Nicole Scherzinger بذكرى مرور 6 سنوات على إرتباطها بنجم الفورميلا 1 Lewis Hamilton.

Hamilton البالغ من العمر 25 عاماً نشر مجموعة من الصور التي إلتقطها خلال رحلتهما الرومنسيّة في Venice بإيطاليا، قبل توجهّهما إلى Hamptons في نيويورك.

ومن جهة أخرى، قالت Scherzinger التي تصغر حبيبها بعشرة أعوام، إنّ لديها ألبوم أغنيات كامل، لكن ربما لن يبصر النور أبداً.

يشار إلى أن Nicole و Lewis إرتبطا في العام 2007، ومنذ ذلك الحين حتى الآن، إنفصلا عدة مرّات، لكن الحب الذي يجمعهما كان أكبر من كل شيء.

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