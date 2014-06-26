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لماذا طلبت نجوى كرم الدعاء؟

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لماذا طلبت نجوى كرم الدعاء؟ لماذا طلبت نجوى كرم الدعاء؟

الخميس 26-06-2014 07:39

نشرت الفنانة نجوى كرم على موقعي "تويتر" وانستغرام" مجموعة صور وتغريدات، حول مشاركتها بمهرجان جرش في الأردن.

فالصورة الأولى تُظهر نجوى خلال مغادرتها المكان الذي كانت تجري فيه البروفات الخاصة بالمهرجان، والصورة الثانية أثناء وجودها في السيارة عائدة إلى بيتها، حيث كتبت "للتو انتهيت من البروفات الخاصة بمهرجان جرش".

أما الصورة الثالثة، فكانت لنجوى في مطار بيروت بانتظار مغادرتها لبنان متوجهة إلى الأردن، حيث غردت إلى "الفانز" وطالبت منهم الدعاء لها بالتوفيق وكتبت "رح أطلب منكم تدعولي لاّن بتعرفوا أن جرش من المطارح التي لها رهجة".

 

 

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