هشام سليم يرد على قرار منع مسلسله من العرض

أثار منع عرض المسلسل المصري "أهل إسكندرية" في شهر رمضان المقبل حالة من النفور والإستياء لدى صنّاعه، حيث أتى هذا القرار بعض عرض برومو العمل على قناتي "المحور" و"الحياة".

فلقد أرسل مؤلفه بلال فضل بياناً إعلامياً قال فيه أن كل من قناة "المحور" و"الحياة" تراجعتا عن عرض العمل بسبب اللجنة المسؤولة عن اختيار المسلسلات، التي رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يتضمن انتقادات لضابط شرطة، وإن كان المسلسل نفسه يعرض أنّ الضابط تلقّى العقاب نتيجة أفعاله.

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" قال بطل العمل الفنان هشام سليم إنه يشعر بالخجل مما يحدث في مصر وتسأل: "أين الديمقراطية التي ننادي بها؟ وهل نتقدم أم نتأخر؟"

وأشار سليم إلى أنه يرى أن سبب المنع الرئيسي هو الشخصية التي يقدمها عمرو واكد حيث يجسد شخصية رجل شرطة فاسد.

وتسأل هشام: "إلى متى سنظل بهذه السلبية؟ من سيدفع الأموال المهدرة التي تكبدّها الإنتاج ونحن نصور العمل منذ أكثر من عام ونصف العام؟ أليس حرام ما يحدث؟".

وختم هشام متسائلاً: "فأنا أفهم أن محطة واحدة تراجعت عن العرض، ولكن هل يعقل أنّ تتراجع قناتي "المحور" و"الحياة" عن القرار معاً خصوصاً بعد انتشار الأفيشات في الشارع وعرض البروموهات؟

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