وائل جسار: لا أعرف السني أو الكندري ولم أتدخل في اختيار المذيعات

نفى المطرب اللبناني وائل جسار سابق معرفته بالمذيعتين غادة السني وأماني الكندري، مؤكداً في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أن ما أثير حول تدخله لاستبعاد المذيعة السني من الحفل الذي أحياه في الكويت أخيراً، هو أمر عار عن الصحة وأكد إنه لا يعرف السني ولا أماني الكندري التي قدمت فقرته.

وشدد جسار على أن الشركة المنظمة هي المسؤولة عن اختيار مقدمي الحفل وإن الامر لم يُعرض عليه وإنه لم يبدلّ رأيه في اختيار أي مذيعة، وإنه جاء إلى الكويت ليغنّي فقط ولم يتدخل في أي أمور أخرى.

من جهة أخرى أعرب وائل عن سعادته بردود الأفعال الطيبة للحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً رغم زخم الفعاليات في هذا الوقت من العام حيث قال: "أننا على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، كذلك تشهد الفترة الحالية انشغال الناس بمتابعة مباريات كأس العالم ورغم ذلك توافد الجمهور لمتابعة الحفل".

يذكر أن وائل جسار أحيا الجمعة الماضية حفلاً غنائياً في الكويت شاركه فيه المطرب الشعبي المصري محمود الليثي وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً في أحد الفنادق الشهيرة في الكويت.