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المطار يستقبل 15 مصريًا مرحلين من إيطاليا

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استقبل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، 15 مصريا محلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية بعد القبض عليهم لمحاولتهم دخول الأراضي الإيطالية بطريقة غير شرعية.

وقال مصدر أمني إن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من روما بصحبة عدد من رجال الأمن الإيطاليين وبمناقشتهم فور وصولهم أكدوا أنهم حاولوا التسلل إلى الأراضي الإيطالية للإقامة بها والعمل، عن طريق البحر.

وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة موقفهم القانوني، وتحرر محضر بالواقعة.

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