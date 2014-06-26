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ماليزيا تقترح إنشاء صندوق إسلامي للابتكار والإبداع في البنك الإسلامي للتنمية

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ماليزيا تقترح إنشاء صندوق إسلامي للابتكار والإبداع في البنك الإسلامي للتنمية ماليزيا تقترح إنشاء صندوق إسلامي للابتكار والإبداع في البنك الإسلامي للتنمية

اقترحت ماليزيا إنشاء صندوق إسلامي للابتكار والإبداع للبنك الإسلامي للتنمية لمعالجة قضية احتمال ارتفاع معدل بطالة الشباب بين الدول الأعضاء بشكل إستراتيجي.

وأوردت وكالة أنباء برناما الماليزية وزير المالية الماليزي الثاني أحمد حسني حنظلة تقدم بالإقتراح خلال جلسة عمل لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هنا اليوم الأربعاء.

وقال الوزير الماليزي إن الصندوق يمكن استخدامه للاستثمار في الشركات المبتدئة بقيادة رجال الأعمال الشباب، وتوفير القروض والمنح لتمويل ابتكارهم، من تطوير المنتجات حتى تسويقها.

وأضاف أنه من خلال تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب المسلمين في جميع أنحاء العالم، يمكن للبنك الإسلامي للتنمية معالجة هذه القضية بشكل إستراتيجي.

وأوضح أن بطالة الشباب هي واحدة من التحديات العالمية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تزايد معدل بطالة الشباب العالمي من 3ر12 بالمائة في سنة 2011 إلى 4ر12 في المائة في سنة 2012 ووصل إلى 12.6  % في سنة 2013.

وأضاف أنه وبحلول عام 2018، من المتوقع أن يرتفع معدل بطالة الشباب العالمي إلى 8ر12 في المائة، وأن الدول الإسلامية النامية في جميع أنحاء العالم ليست مستثاناة عن ذلك.
> أ ش أ

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