آمال ماهر : لن أغنى تترات “صاحب السعادة”

نفت الفنانة آمال ماهر صحة ما تردد عن أنها ستُقدّم بصوتها تتر البداية والنهاية لمسلسل “صاحب السعادة”، موضحة وجود خطأ فيما نشر عن ذلك ،و ترشيحها لغناء التتر من بطل العمل الفنان عادل إمام نفسه.

من ناحية أخرى،كشفت آمال ماهر عن استعدادها لتحضير جزء ثاني من أغنية “يا مصريين”، مع الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، على أن يتم طرحها في ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن الهدف من عمل جزء ثاني للأغنية هو تشجيع الشعب المصري وحثه على العمل من أجل مصلحة الوطن، نظراً للمرحلة الحقيقية التي تمر بها مصر الآن.