محلب يستقبل وفدًا من نواب البرلمان الإيطالي



> استقبل اليوم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وفدًا من نواب البرلمان الإيطالي يمثلون كافة أطياف الأحزاب الإيطالية برئاسة “فابريتسيو شيكيتو” رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشئون الاتحاد الأوربي بالبرلمان، والذي يزور القاهرة حاليًا، كما حضر اللقاء السفير الإيطالي بالقاهرة.

قدم “شيكيتو” خلال الاجتماع التهنئة للمهندس ابراهيم محلب على اختيار الشعب المصري لرئيس جديد للبلاد، كما هنأ سيادته أيضا على تجديد الثقة فيه لتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تمنياته بنجاح الحكومة في تنفيذ المهام الموكلة اليها.

أشار “شيكيتو” إلى أن زيارة الوفد هي بادرة للتأكيد على اهتمام إيطاليا الكبير بالأوضاع في مصر، وإيمانها بأهمية تأثير مصر على المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط، معربا عن رغبة بلاده في دعم علاقات تعاونها معها، كما أنهم يرغبون من خلال الزيارة في التعرف على رؤية القيادة المصرية الجديدة لأفاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه في ظل اقتراب فترة تولي إيطاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر القادمة، فإن بلاده يمكن لها أن تكون البوابة لتعريف الغرب بحقيقة الاحداث في مصر والتي قد تلتبس على البعض في أوروبا، وهو ما ظهر خلال ردود الأفعال الاوروبية حول الأحكام الصادرة مؤخرا ضد بعض الصحفيين الأجانب.

ومحلب الشكر لأعضاء الوفد الزائر، مستعرضًا معه مجمل تطورات الأحداث في مصر منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مصر بانتخاب رئيس جديد للبلاد ومع اقتراب الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق المتمثل في انتخاب مجلس نواب جديد تكون قد بدأت في استكمال سلطاتها اللازمة لقيادتها نحو المستقبل ودفع علاقات التعاون مع كافة البلدان ومن بينها إيطاليا.

وأضاف سيادته أن الأوضاع في مصر بدأت بالفعل في الاستقرار، وأنها في تحسن مستمر، مؤكدًا على ايمان حكومته باقتصاد السوق الحر، ومشيرا الى أنها ستبذل قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام الاستثمارات الاجنبية ومن بينها الإيطالية، مؤكدًا على أن مصر دولة غنية بثرواتها وامكاناتها، ومن ثم فإنها لا تحتاج إلى مساعدات، ولكنها تحتاج الى مزيد من التعاون من أصدقائها المخلصين ومن بينهم إيطاليا، معربًا عن رغبة الحكومة في مشاركتهم في مؤتمر أصدقاء مصر المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استقطاب المستثمرين الإيطاليين وعودة تدفق السياحة الإيطالية الى مصر كما كانت عليه خلال سنوات ما قبل 2011، مضيفا أن مصر ترغب أيضًا في تدعيم علاقات التعاون الفني مع بلاده في كافة المجالات، ومن بينها التعليم الفني والتمريض، حيث أكد سيادته على أن هذا النوع من التعاون مفيد للطرفين.

فيما يتعلق بالأحكام القضائية الأخيرة، أكد سيادته على احترام الحكومة المصرية لأحكام القضاء المصري لإيمانها بنزاهته وعدالته، مشيرًا إلى هناك عدة درجات للتقاضي في النظام القانوني المصري، وأن وجه اعتراض البعض على الأحكام الصادرة مؤخرًا ضد بعض الصحفيين الأجانب ناجم عن عدم معرفة هؤلاء بطبيعة هذا النظام، كما أنهم لا يعلمون طبيعة الجرائم المتهم بها هؤلاء الصحفيين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بالتحضير لمؤتمر عالمي قريبا، ستقوم خلاله بشرح كل تلك التفاصيل.

في نهاية اللقاء، أعرب الوفد الإيطالي عن ترحيب بلاده بتدعيم أواصر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، كما قدم الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وتقديم الايضاحات والرد على تساؤلات أعضائه، متمنيا تحقق الرخاء والازدهار بمصر.