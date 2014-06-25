تعرف على ' حركة عمرو جمال ' لمباراة القمة

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بتعليم لاعبيه إحدى الجمل الخططية التي قد يحتاجها الفريق في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل.

محور تلك الخطة هو عمرو جمال رأس الحربة الواعد في صفوف الفريق الأحمر، والذي بالتأكيد سيشارك أساسيا أمام الزمالك.

جمال يلعب كرأس حربة.. لكن في التمرين، طلب مبروك من اللاعب الواعد أن يتحرك من الأمام تاركا منطقة الجزاء وعائدا لوسط الملعب.

حين يعود عمرو جمال لوسط الملعب، يتسلم الكرة.. فيمررها وهو هارب من الرقابة إما لأحد الجناحين أو للاعب الوسط المدافع.

بعد ذلك تتحرك الهجمة على الجناحين، ثم يتم إرسال كرة عرضية.. ومع كل هذا الوقت يكون عمرو جمال قد عاد مجددا لمنطقة الجزاء لاستقبال كرة عرضية، ليلعبها بالرأس.

الأهلي يفتتح مباريات الدورة الرباعية التي تحدد بطل الدوري بلقاء الزمالك، ثم يلتقي مع بتروجيت وسموحة.