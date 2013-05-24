الأهلي ينتقم من إنبي بخماسية قاسية

سحق الأهلي منافسه إنبي 5-1 في مباراة الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

عزز الأهلي بالفوز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 33 نقطة.

فيما خسر إنبي المركز الثاني المؤهل للمرحلة النهائية من المنافسة على الدرع لصالح سموحة، والذي يتساوى معه في النقاط برصيد 26 نقطة، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

مكاسب الأهلي لم تتوقف عند حد قنص الثلاث نقاط.

فالفوز هو الأكبر للأهلي في تاريخ لقاءاته مع إنبي منذ صعوده للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2002-2003.

ويأتي الفوز الكبير في اليوم التالي لذكرى مرور عشر سنوات على أشهر فوز لإنبي على الأهلي عام 2003 التي أضاعت الدوري على الفريق الأحمر وأهدته لمنافسه الزمالك بهدف سيد عبد النعيم.

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