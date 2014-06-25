محمود طاهر يرد على ' منافسة صفقات الزمالك '

حدد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي شرطين حتى يتمم القلعة الحمراء صفقة مع لاعب جديد، وكشفهما في حديث له مع FilGoal.com.

FilGoal.com حرص على سؤال رئيس القلعة الحمراء، عما يتردد عن المنافسة مع الزمالك في الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفي.

ورد طاهر "لا توجد منافسة.. هناك دوما شرطين أساسيين حتى يوقع لاعب مع النادي الأهلي".

وأفصح "يجب أن يكون اللاعب مناسب لاحتياجات الأهلي.. لن أفاوض أي لاعب والنادي لا يحتاجه!".

وتابع "يجب أيضا أن يكون اللاعب راغبا في تمثيل الأهلي، لن أفاوض لاعب غصب عنه".

وكان الأهلي قد حصل على توقيع حسام غالي اليوم الأربعاء ليعود إلى القلعة الحمراء.