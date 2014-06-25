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زهران: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار رئاسي مطلب ثوري

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زهران: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار رئاسي مطلب ثوري زهران: تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار رئاسي مطلب ثوري

جمال زهران

قال جمال زهران،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،إن القرار الذى أصدره الرئيس السيسى بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات،والذى يتضمن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية بدلاً من إنتخابهم،إيجابى ومطلب ثورى،مؤكداً على ضرورة أن يكون الاختيار وفقاً لمعايير عادلة تضمن تكافؤ الفرص،وأن يكون على خلفية مشروع نهضوى للجامعة.

وأضاف زهران لـ”ONA”،أن الأختيار سيتم من خلال لجنة ترشح 3 أسماء لشغل المناصب،ويعرضها وزير التعليم العالى على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم،مشيرًا إلى ضرورة أن تُشكل اللجنة من قيادات جامعية وأساتذة لديهم خبرة فى المهنة.

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أونا