فيديو.. عزمي مجاهد: الإخوان جلبوا إرهابيين العالم إلى مصر خلال فترة حكمهم

قال عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم : ”لا بد من تأمين حدودنا المصرية جميعها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، فبالتنمية الحقيقية يكون الأمن و الاستقرار، والرياضة تلعب دورا هاما في حماية الأمن القومي، مثلما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقد بدأنا بأول خطوة في تنمية منطقة حلايب والشلاتين، عندما تم الإعلان عن أن نهائي كأس مصر سيكون في إستاد أسوان”.

وأضاف مجاهد خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أن سيناء لا بد أن تكون من أهم أولويات الدولة في تأمينها، اقتصاديا و اجتماعيا، وذلك نظرا لما جلبته جماعة الإخوان أثناء فترة حكمها لمصر، فجماعة الإخوان سهلت لجميع إرهابيين العالم توجدهم داخل مصر، ولكن القوات المسلحة قامت بدور كبير في محاربة تلك الإرهاب.

وتابع مجاهد “أن التفجيرات البغيضة التي تتعلق أغلبها بجامعة الإخوان، والتي تحدث في مصر خلال القترة الأخيرة و اليوم، هي التي يسمونها بمراحل النزاع الأخير، والرئيس السيسي اتخذ قراره بالإنضمام إلى الشعب المصري، والإنحياز له في ثورة 30 من يونيو، رغم الضغوطات التي مورست ضده من أمريكا و أوروبا آن ذاك.

" frameborder="0">

المراسل : شمس الدين مرتضى _ عبدالله شهاب