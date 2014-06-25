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عيسى : أقترح تشكيل برلمان من أساتذة الجامعات والطلاب لاختيارعمداء الكليات ومحاسبتهم

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عيسى : أقترح تشكيل برلمان من أساتذة الجامعات والطلاب لاختيارعمداء الكليات ومحاسبتهم عيسى : أقترح تشكيل برلمان من أساتذة الجامعات والطلاب لاختيارعمداء الكليات ومحاسبتهم

حسام عيسي

اقترح دكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى السابق، بأن يكون هناك برلمان من أساتذة الجامعات والطلاب لاختيار قيادات الكلية ومحاسبتهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح ، قد أصدر أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص على أن يعين رئيس الجامعة وعمداء الكليات أو المعاهد بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي.

وفى نفس السياق أوقف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بوقف جميع الإجراءات الخاصة بإنتخابات العمداء ورؤساء الأقسام بجميع الكليات.

وأكد حسام عيسى، لبرنامج يحدث فى على قناة ام بى سى مصر أن هذا الإقتراح يضمن النزاهة وحرية اختيار الأساتذة والطلاب للعمداء، بل ومحاسبتهم أيضًا.

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