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طبيب الأهلي : متعب جاهز لمباراة “القمة” وربيعة خارج التشكيل

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طبيب الأهلي : متعب جاهز لمباراة “القمة” وربيعة خارج التشكيل طبيب الأهلي : متعب جاهز لمباراة “القمة” وربيعة خارج التشكيل

عماد متعب

قال إيهاب على طبيب النادي الأهلي إن اللاعب عماد متعب شارك بقوة فى التدريبات وفى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى وظهر بحالة بدنية وفنية جيدة،موضحًا أنه اطمئن على حالة متعب وأن اللاعب أخبره أيضاً بأنه نفذ كل المراحل العلاجية فى دبى وبات جاهزاً للمباريات .

وقال إيهاب على إن متعب بات جاهزاً لمباراة الزمالك وإن كان يفضل مشاركته فى جزء من المباراة إذا ما قرر الجهاز الفنى بقيادة فتحى مبروك الاعتماد عليه وتأكد من جاهزيته الفنية للقمة .

فى الوقت الذى تأكد فيه غياب رامى ربيعة مدافع الفريق عن مباراة القمة بسبب استمرار معاناته من التهاب فى عضلات البطن وآلام الحوض .

وأوضح على فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه أخضع اللاعب لفحص طبى عقب مران اليوم وتأكد صعوبة لحاقه بالمباراة حتى لا تتفاقم إصابته وتزداد معاناته، وكان ربيعه قد غاب عن مباريات الفريق الفترة الماضية بسبب شكواه من التهاب فى عضلات البطن وآلام الحوض.

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أونا