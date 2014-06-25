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بالصور.. أكاديمية الأهلى تبدأ أختبارات الناشئين بسوهاج

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بالصور.. أكاديمية الأهلى تبدأ أختبارات الناشئين بسوهاج بالصور.. أكاديمية الأهلى تبدأ أختبارات الناشئين بسوهاج

اختبارات ناشئين الأهلى بسوهاج

شهد الكابتن شوقى عبد الشافى ،مدير عام اكاديمية النادى الاهلى ،فعاليات اختبارات فرع الأكاديمية بمحافظة سوهاج لاختيار أفضل العناصر لتدعيم قطاع الناشئين بالنادى الأهلى .

وقال عبد الشافى، ان للأكاديمية دور هام فى خدمة المجتمع الرياضى المحيط وذلك من خلال دعم الأندية الإقليمية بالاعبين المتميزين حال رفضهم الأنضمام للاهلى والإقامة بالقاهرة مناشدًا وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالصعيد والبنية التحتية من ملاعب وأجهزة رياضية ووضع خطة متكاملة للنهوض بالرياضة فى محافظات الصعيد.

ومن جانبة أكد الكابتن محمد عبد العزيز ،مدير أكاديمية الاهلى بسوهاج ،أن هناك إقبال شديد من اهالى المحافظة على فرع الأكاديمية بالمحافظة موضحًا أن هذا الإقبال نتيجة لما تقدمة الأكاديمية من أنشطة ومتابعات حازت على ثقة الأهالى وقال إن الاختبارات تستمر لمدة ثلاثة ايام يتم من خلالها اختيار أفضل العناصر عن طريق لجنة فنية ومتخصصين فى مجال اكتشاف المواهب.

 

 

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