FilGoal.com يحاور عبد الظاهر بـ7 أسئلة.. واللاعب: أعلم أني مستهدف من الجميع

حوار مع أحمد عبد الظاهر، اللاعب الذي يعرف ويصرح بنفسه لـFilGoal.com بأن جميع الأعين ستكون عليه في الفترة المقبلة حين يرتدي من جديد قميص الأهلي بعد العقوبة التي كادت أن تنهي مستقبله مع الكرة.

اللاعب الذي أوقفه الأهلي، أعاره لناد ليبي، جمد مستحقاته وكاد أن ينساه بعد واقعة سياسية في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم يعود، ويتحدث لـFilGoal.com.

FilGoal.com اهتم بتوجيه 7 أسئلة للاعب الدولي.. وعبد الظاهر لم تكن إجاباته دبلوماسية في أي شيء.

1) هل كنت قلقا في أول ظهور لك بالأهلي بعد عودتك؟

يقول عبد الظاهر: في الحقيقة نعم.. لم أكن أعلم ما سيحدث، لكن الجميع استقبلني بشكل رائع.. ومن حسن حظي أن اليوم الذي أتيت فيه للنادي تواجد فيه جمهور مجموعة أولتراس أهلاوي.

الأولتراس هتفوا لي، وشعرت بالراحة.. أذهلني في الحقيقة استقبال الجماهير.. لقد كانت فترة ماضية صعبة..

فأنا لا أنتمي لأي تيار سياسي أو أتبع أي مجموعة، ما حدث قد حدث فقط لأسباب إنسانية.. كل ما أستطيع قوله الآن أنا لم، والأهم لن أتحدث في السياسة أبدا.

2) كيف كانت فترة وجودك في ليبيا؟

يصرح عبد الظاهر: كنت غير سعيد.. الأجواء هناك صعبة جدا من الناحية الأمنية، لا يوجد أي استقرار يمكن أن تشعر به..

هذا يجعلني سعيدا للغاية بعد العودة إلى مصر والأهلي.

3) ما هي علاقتك بالإدارة الجديدة للأهلي؟

يفصح عبد الظاهر: محمود طاهر رئيس النادي استقبلني وأنا قادم للأهلي حتى أدخل في أجواء التدريبات.

4) ما الذي ستضيفه للفريق

يرد عبد الظاهر "أعلم أن جميع الأعين ستكون علي في الفترة المقبلة، لكني سعيد بالتواجد في الأهلي من جديد".

الفريق يملك مجموعة ممتازة من اللاعبين الصاعدين، أعتقد أن المستقبل الخاص بالأهلي سيكون ممتازا مع هؤلاء.

5) حتى من دون الكبار؟ وهل اتصلت مع أحد منهم؟

يفصح عبد الظاهر "الفريق خسر كثيرا باعتزال اللاعبين الكبار.. تحديدا بالنسبة لي وائل جمعة، كان قائدا كبيرا للفريق وللمنتخب.. الفريق والمنتخب سيتفقدان الصخرة بلا شك.

لم أتحدث مع أبو تريكة منذ فترة.. لكنه في البرازيل، "هايص" هناك.. كنت أتمنى أن ألحقه.

أكثر لاعب كنت أتحدث معه هو محمد بركات.. لقد كان دوما يقول لي إني أستحق دفاعه عني، إنه اسطورة في الأهلي.

6) من المدرب الأفضل للأهلي؟

يرد عبد الظاهر "ربما المدرب الأجنبي أفضل للأهلي.. لأنه يكون أكثر خبرة من غيره".

7) ما توقعاتك لمباراة القمة؟

عبد الظاهر يقول: "أراهن على أن شباب الأهلي سيلعبون المباراة، سيفعلون شيئا".