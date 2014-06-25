رمضان صبحي يشارك كأساسي في تقسيمة الأهلي للقمة

إنها إحدى التقسيمات التي يجريها فتحي مبروك المدير الفني للأهلي ويختبر بها ما يحتاجه لإعداد الفريق لمواجهة الزمالك في قمة المربع الذهبي من الدوري الممتاز.

الأهلي يستهل مشواره في الدورة الرباعية الختامية التي تحدد بطل الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

وفي التقسيمة التي أجراها مبروك يوم الأربعاء، قام مبروك بتقسيم فريقه لـ11 لاعبا يتنافسون بطول الملعب مع 11 أخرين.

هناك 11 لاعبا كانوا الأساسيين في حسابات مبروك، يقودهم شريف إكرامي وسعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وصبري رحيل ومحمود تريزيجيه وحسام عاشور.

مع هؤلاء تواجد رمضان صبحي وكريم بامبو وأحمد نبيل "مانجا" وعمرو جمال.

أما الـ11 الأخرين فقد قادهم أحمد رؤوف مع السيد حمدي وعماد متعب وموسى يدان.