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المقاصة: الزمالك رفع عرضه إلى 5 مليون جنيه لضم السيد

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المقاصة: الزمالك رفع عرضه إلى 5 مليون جنيه لضم السيد المقاصة: الزمالك رفع عرضه إلى 5 مليون جنيه لضم السيد

واصل نادي الزمالك مطاردته لحسين السيد ظهير أيسر المقاصة لضمه هذا الصيف، رغم أن اللاعب بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الأهلي.

وأوضح طارق يحيى المدير الفني للمقاصة "جمعتني جلسة مع اللاعب ومسؤولي الزمالك أمس، وطلب اللاعب مهلة للتفكير، واستشارة والديه".

وأضاف في تصريحات لقناة "الحياة 2" "فوجئت أن اللاعب وقع على الاستغناء الخاص به إلى النادي الأهلي".

واستدرك "لكن الزمالك رفع عرضه إلى 5 مليون جنيه".

وأتم "بالفعل انتقال حسين السيد إلى الأهلي أو الزمالك، سيتضمن 3 لاعبين من أحد الناديين، ولن أفصح عن الأسماء، حتى لا أسبب لهم أي حرج".

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