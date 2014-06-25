لؤي وائل على أعتاب العودة للأهلي

بات لؤي وائل لاعب ليرس البلجيكي على وشك الانتقال إلى النادي الأهلي بحسب ما صرح به اللاعب لـFilGoal.com.

اللاعب يجتمع مع علاء عبد الصادق المشرف على قطاع الكرة في القلعة الحمراء للمرة الثانية على التوالي في غضون أيام.

ويرغب النادي الأحمر في حسم المفاوضات خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع اللاعب الذي احترف في ترن أوت البلجيكي ثم منه ذهب إلى ليرس.

وكان الأهلي قد فتح باب التفاوض مع ليرس البلجيكي منذ أيام من أجل استعادة اللاعب الذي يشارك كقلب دفاع في أرض الملعب.

ويأتي اجتماع لؤي وائل مع الأهلي بعد ساعات من إعلان القلعة الحمراء حصوله على توقيع حسام غالي لارتداء قميص الفريق في الموسم الجديد.