جورج كلوني يستقبل حماته وخطيبته في إيطاليا

بنفس السحر الذي يستخدمه مع النساء، استطاع النجم العالمي George Clooney كسب رضى حماته، بعد أن دعاها إلى الفيلا التي يمتلكها على ضفة بحيرة كومو في إيطاليا.

وبالفعل، لبّت بارعة، والدة أمل علم الدين، الدعوة مع ابنتها، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع، وقد شوهدتا تضحكان سوياً خارج الفيلا.

وفي اليوم التالي، غادرت بارعة الفيلا إلى المطار، أمّا جورج وأمل فبقيا في إيطاليا، واستقلا قارباً لتناول العشاء في مطعم "Grand Hotel Villa D'este" في قرية سيرنوبيو، في أجواء مليئة بالرومانسية، وتنقلا يداً بيد، وتألقت أمل بفستان ناعم أبيض اللون، كعادتها.

الجدير بالذكر أنّ الثنائي George Clooney وأمل علم الدين سيتزوجا في أيلول/سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يكون حفل الزفاف في إيطاليا.

هل تصبح أمل علم الدين السيدة الأمريكية الأولى؟

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