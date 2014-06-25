بالفيديو: نيمار يخاطب أطفال سوريا اللاجئين

في لفتة إنسانية، وجّه نجم كرة القدم البرازيلي ولاعب فريق برشلونة Neymar تحيّة إلى أطفال سوريا اللّاجئين.

وفي التفاصيل، سجّل Neymar فيديو من هاتفه النقال، وأرسله عبر محطة تلفزيون برازيلية محلية الى طفلين شقيقين، سوريي الجنسية، يقيمان منذ سنة ونصف السنة مع عائلتهما اللاجئة في البرازيل.

الفيديو جاء تلبية لطلب الطفلين جومان (10 سنوات) وليمار (7 سنوات)، اللذين وقفا طويلاً عند مدخل الفندق الذي كان Neymar ينزل فيه بمدينة برازيليا، وطلبا من مذيعة محطة "ريدي ريكور" التلفزيونية المحلية، أن تساعدهما على تحقيق حلمهما المشترك، فطالم حلم الشقيقان بأن يوجه Neymar كلمة للأطفال اللاجئين السوريين.

وبعد أن تلقّى Neymar هذا الطلب الغريب، سارع بعد أقل من نصف ساعة، الى توجيه كلمة عبر فيديو أرسله الى محطة التلفزيون، قال فيها باللغة البرتغالية "إلى جومان وليمار، آمل أن تجدا السلام في البرازيل، وأن تكون إقامتكما سعيدة وممتعة، أهلاً وسهلاً بكما هنا في البرازيل".

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