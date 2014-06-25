مروة عبد المنعم تترك شقتها التي شهدت مصرع خادمتها فور استخراج جثتها

علمت " سيدتي نت " أن الفنانة مروة عبد المنعم انتقلت منذ أيام للإقامة في شقة سكنية جديدة تاركة منزلها الذي شهد وفاة خادمتها قبل عدة أسابيع. ويرجع هذا إلى تشاؤمها من هذه الشقة وذلك أيضاً بعد استخراج رفاة الخادمة للوقوف على ملابسات موتها.

وكان والد الخادمة اتهم مروة عبد المنعم في محضر رسمي بقتل ابنته ومازالت الأجهزة الأمنية تكثّف من تحرياتها لكشف ملابسات هذه الواقعة. وقامت مروة بتغيير محل إقامتها بعدما شعرت بتشاؤم شديد من منزلها القديم الذي شهد واقعة الوفاة حيث طلبت من زوجها شراء منزل جديد للإقامة فيه بشكل دائم.

وتترقب مروة عبد المنعم حالياً نتائج مصلحة الطب الشرعي التي حصلت على عيّنة من رفاة الخادمة بعد استخراج جثتها من مقبرتها بناءً على طلب أسرتها للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء وفاتها. وتمرّ مروة بحالة نفسية سيئة بعدما لمست تجاهلاً تاماً من جانب زملائها في الوسط الفني حيث لم تتلق اتصالاً هاتفياً من أحدهم للاطمئنان عليها.