ملفات مايكل شوماخر السرية مسروقة... والعائلة تحذر

صرّحت Sabine Kehm المتحدثة بإسم عائلة بطل سباقات فورمولا1 الألماني Michael Schumacher، بأنّ شخصاً ما قام بسرقة ملفات البطل الطبيّة من المستشفى الفرنسي الذي كان يعالج فيه في غرونوبل، ومن المتوقع أن تباع لوسائل الإعلام.

وأشارت Kehm أنّ هذه الملفات السرية عُرضَت بالفعل على وسائل إعلام ألمانية وبريطانيّة وفرنسيّة، وطلبت الجهة السارقة 50 ألف يورو على الأقلّ مقابل بيعها.

وفي هذا السياق أكّدت Kehm، من خلال رسالة وجهتها الى وسائل الإعلام، أن أي استخدام لهذه الملفات من قبل وسائل الإعلام سيُعرضها للملاحقة القانونيّة.

وجاء في الرسالة: "منذ عدة أيام يجري عرض ملفات وبيانات للبيع. ويدعي المُعلن بأنّ هذه الملفات هي الملفات الطبية الخاصة لبطل الراليات Michael Schumacher. ولا يمكننا حتى اليوم الحكم ما إذا كانت هذه الوثائق حقيقيّة أم لا. ولكن من الواضح بأنّ ملفات Schumacher قد سرقت بالفعل.، وتم الإبلاغ عن السارق والسُلطات الأمنيّة بدأت التحرّك".

وأضافت المتحدثة بإسم العائلة: "نحن نعلن وننصح بأنّ شراء ونشر هذه الوثائق أمر ممنوع، لأنّ محتويات الملفات الطبية سرية تمامًا ويجب ألّا تُتاح للعامة، وبالتالي فإنّنا سنوجّه اتهامات جنائية ضدّ أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر الملف الطبي".

يُذكر أنّ بطل فورمولا1 Michael Schumacher استفاق من غيبوته، وغادر المستشفى منذ حوالى الـ10 أيام، بعد أن كان يرقد فيه منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن سقط خلال ممارسته رياضة التزلّج برفقة ابنته على منحدرات جبال الألب الفرنسية.

وكان Schumacher قد رقد في مستشفى "غرونوبل" الفرنسية، منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن سقط خلال قيامه بالتزلّج برفقة ابنته على منحدرات جبال الألب الفرنسية.