شجرة تحمل اسم ماجدة الرومي في الشوف

نشرت الفنانة ماجدة الرومي على موقعها على "تويتر" صوراً لها تجمعها بالمعجبين الذين قاموا بغرس شجرة تحمل اسمها في منطقة الشوف، خلال زيارتها للمنطقة حيث التقت محبيها ومعجبيها واطّلعت على التحضيرات الخاصة بحفلها في مهرجانات بيت الدين الدولية.

من المعروف أن ماجدة الرومي ستتشارك في مهرجانات بيت الدين الدولية مساء غد الخميس في 26 يونيو (حزيران) ، وستطلق في حفل الافتتاح، الذي سيتابعه الآلاف من بيت الدين مباشرة وعبر شاشة الـMTV اللبنانيّة، أغنية "الحرية" وهي من كلمات الشاعر طلال حيدر وألحان الفنان سليم عساف في ثاني تعامل بينه وبين الرومي، بعد أن كانا قد اجتمعا سابقاً من خلال أغنية "بيوم عرسك".

وستؤدي ماجدة الرومي أغنية "الحريّة" بمرافقة 45 عازفاً بقيادة المايسترو إيلي العليا فضلاً عن كورس مؤلف من 30 منشداً.