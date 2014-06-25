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إيران تجرى أول مناورات من نوعها لحماية مواقعها النووية

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أجرت إيران المناورات النووية الاولي باسم«مناورات الرسول الأعظم»، صباح الأربعاء، بنجاح بمشارکة أکثر من 2000 من أفراد القوات المسلحة بما فيها قوات الذخيرة في محافظة أصفهان بنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن هذه المناورات جرت بقياده محافظ أصفهان، رسول زرکربور، باعتباره قائد مقر«الشعاع الرافع».

وقال «زرکربور»، في تصريح بمکان إجراء المناورات، إن «هدف المناورات هو اختبار استعداد قواتنا لمواجهة الأحداث المحتملة التي يمکن أن تحدث في المواقع النووية»، وأضاف: «تم توفير التخطيط اللازم والتدريب والأجهزة والإمکانيات لهذه المناورات بالتعاون بين جهاز الدفاع المدني والمراکز النووية في أصفهان».

وأضاف: «أثناء إجراء هذه المناورات کانت المراکز النووية قد تعرضت لهجوم صاروخي وهمي»، وأضاف أنه على أثر هذه الخسائر قد تحدث إشعاعات وتتدخل الأجهزه وفقا للبرامج المحدده سلفا.

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