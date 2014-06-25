أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

محكمة فرنسية تؤيد فصل مسلمة لـ«رفضها خلع الحجاب أثناء العمل»

Google+ Print

أيدت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا، الأربعاء، فصل مسلمة من وظيفتها في شركة خاصة لـ«رفضها نزع حجابها أثناء العمل».

وقضت محكمة النقض بأن إقالة فاطمة عفيف من دار حضانة للأطفال، في 2008، كانت «مبررة بموجب القواعد الداخلية في الحضانة»، التى تنص علي أن «حرية الدين لا يمكن أن تقف في طريق مبادئ العلمانية والحياد».

والحكم الصادر عن محكمة النقض هو الثاني خلال سنوات، ويعكس تغييرا كبيرا في موقفها، في مارس 2013، أيدت المحكمة «عفيف»، لافتة إلى أن قانونا صدر في 2004 يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية لا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص واتهمت الحضانة بـ«ممارسة التمييز الديني».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية