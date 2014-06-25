محكمة فرنسية تؤيد فصل مسلمة لـ«رفضها خلع الحجاب أثناء العمل»

أيدت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا، الأربعاء، فصل مسلمة من وظيفتها في شركة خاصة لـ«رفضها نزع حجابها أثناء العمل».

وقضت محكمة النقض بأن إقالة فاطمة عفيف من دار حضانة للأطفال، في 2008، كانت «مبررة بموجب القواعد الداخلية في الحضانة»، التى تنص علي أن «حرية الدين لا يمكن أن تقف في طريق مبادئ العلمانية والحياد».

والحكم الصادر عن محكمة النقض هو الثاني خلال سنوات، ويعكس تغييرا كبيرا في موقفها، في مارس 2013، أيدت المحكمة «عفيف»، لافتة إلى أن قانونا صدر في 2004 يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية لا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص واتهمت الحضانة بـ«ممارسة التمييز الديني».