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مجهولون يطلقون أعيرة نارية علي قوات الأمن بوادي النقرة بأسوان

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مجهولون يطلقون أعيرة نارية علي قوات الأمن بوادي النقرة بأسوان مجهولون يطلقون أعيرة نارية علي قوات الأمن بوادي النقرة بأسوان

 

مديرية-امن-اسوان

​أطلق مجهولين، ​أعيرة نارية على قوات الأمن بمنطقة وادي النقرة في أسوان.

كان مدير أمن أسوان -اللواء حسن السوهاجى-، تلقى إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة يفيد بإطلاق مجهولين  أعيرة نارية مستقلين سيارة نقل دون لوحات معدنية على القوات أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة وادى النقرة،وبادلتهم القوات الأعيرة النارية دون حدوث إصابات وتمكنوا من الهرب تاركين السيارة.

وبتفتيش السيارة تم العثور على سلاح ناري محلى الصنع عبارة عن فرد روسى، و2خزينة،و101 طلقة، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى التحرى عن الواقعة وكشف ملابساتها مع تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر رقم 11 إدارى نصر النوبة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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