بالفيديو.. “الكفراوي” عن حملة تنمية حلايب وشلاتين: بارقة أمل وعودة لمسار طالما تأخرت

شارك المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، الأربعاء، في حملة لتنمية مناطق حلايب وشلاتين أطلقتها مؤسسة مصر الخير بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من مجلس الوزراء.

وقال «الكفراوي»: «اليوم بإطلاق تنمية حلايب وشلاتين، نري بارقة أمل وعودة للمسار الذي كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة خاصة أن مصر مليئة بالكنوز».

وأوضح «الكفراوي» أن هناك مخططات للنهوض بـ6 مناطق نائية في مصر منها تنمية حلايب وشلاتين، منوهًا إلى أن تنمية حلايب وشلاتين كان مخططا له إبان فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات عبر إقامة ميناء صيد كبير بالمنطقة لكنه لم ينفذ، مشددا على أهمية العمل على تقوية روح الانتماء للوطن.

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