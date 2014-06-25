محو أمية 353 مواطن و المحافظ يكافئ لمعلمين بمبلغ ألف جنيه عن كل دارس بمطروح

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بصرف مبلغ 353 الف جنيها لمعلمى محو الامية تنفيذا لمبادرة ” مطروح بلا أمية ” التى اطلقها المحافظ بمضاعفة مكافأة معلم محو الأمية 5 أضعاف ما يحصل عليه مقابل محو أمية كل مواطن وقد حصل أحد المعلمين على مبلغ 23 ألف جنيه لمحوه أمية 23 بمدينة العلمين.

أعلن الباحث أحمد خالد شعيب رئيس فرع ثقافة مطروح، ومستشار المحافظ لمحو الأمية أن نتيجة المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة ” مطروح بلا أمية ” هي حصول مركز الحمام على المركز الاول بمحو أمية 86 دارس وتم صرف 86 ألف جنيه بواقع 1000 عن كل دارس.

وحصل المعلم محمود رمضان ابراهيم، على أعلى مبلغ وهو 10 ألاف جنيه وفي المركز الثانى مركز سيدى برانى بمحو أمية 73 دارس وتم صرف 73 الف جنيه حصل منها المعلم قدورة محمد عبد الرازق، على 13 الف جنيها والمركز الثالث مركز العلمين بمحو أمية 57 دارس وتم صرف 57 الف جنيه وحصل المعلم واعر خميس واعر على، 21 الف جنيه لمحوه أمية 21 مواطن والمركز الرابع مركز مرسى مطروح بمحو أمية 56 دارس تم صرف 56 الف جنيه وحصل المعلم ناصف عبد الرازق قاسم، على مبلغ 11 الف جنيه والمركز الخامس مركز الضبعة بمحو أمية 55 دارس وتم صرف 55 ألف جنيه وحصل منها المعلم عبد ربه طاهر خليل، على مبلغ 11 الف جنيه والمركز السادس مركز السلوم بمحو أمية 27 دارس وتم صرف 27 الف جنيا حصل منها المعلم يحيى مختار عمران، على مبلغ 15 الف جنيه وجاء في المركز السابع مركز ومدينة سيوه بمحو أمية 13 دارس وتم صرف 13 الف حصلت منها المعلمة سالمه يوسف عمر، علي مبلغ 11 الف جنيه بينما لم يدخل مركز النجيلة إطار المبادرة هذا العام.