محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 892 نزيلا من المؤسسات الإصلاحية والعقابية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 892 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من بينهم مواطنون ومقيمون وذلك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي أن الأمر السامي بدأت النيابة العامة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي بوضعه موضع التنفيذ الفوري .. وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية الإفراج عمن أمضوا فترات متفاوتة من محكومياتهم ليعودوا إلى أسرهم وذويهم قبل إطلالة الشهر الفضيل.

وإلى ذلك فقد رفع المستشار الحميدان أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هذه المكرمة الوطنية الفاضلة التي تعكس إنسانية ونبل شيم سموه العربية الأصيلة حيال أفراد المجتمع دون تمييز.

ورفع الحميدان في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني بالشهر الكريم إلى قيادتنا المعطاءة وهنأ المفرج عنهم بعودتهم إلى ذويهم ودعاهم إلى بدء مرحلة جديدة في حياتهم تتسم بالأخلاق الفاضلة والاستقامة في سلوكياتهم من أجل إسعاد أسرهم وأهليهم.

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