شرطة دبي تطلق خدمة فتح بلاغ جنائي عبر الهواتف الذكية

انضمت خدمة فتح بلاغ جنائي "اعتداء" إلى باقة الخدمات الذكية الهاتفية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر الهواتف الذكية ليصبح مجموع الخدمات المتوفرة حتى الآن 51 خدمة وذلك انسجاما مع مبادرة حكومة دبي الذكية وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومبادرات دبي الذكية.

وأكد العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي أعدت خطتها الذكية للتحول إلى تقديم جميع خدماتها عبر نسخ متوفرة على الأجهزة الذكية وذلك ارتقاء لتوقعات حكومة دبي وبإشراف مباشر من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي حيث تم وضع خطة لتحويل جميع الخدمات الإلكترونية إلى خدمات ذكية وانسجاما مع مبادرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا.

وأكد أن خدمة فتح بلاغ جنائي "بلاغ اعتداء" عن طريق الهواتف الذكية تعتبر من أبرز الخدمات الجنائية التي نجح فريق الإدارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع فريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتوفيره بنسخته على الهواتف الذكية وذلك لارتباطها المباشر بهدف القيادة العامة لشرطة دبي الاستراتيجي الخاص بحفظ وحماية الأرواح .. فجرائم الاعتداء على الأشخاص هي تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق اللصيقة بالإنسان.. ومن بين هذه الحقوق ما يمثل أهم حقوق الفرد في المجتمع على الإطلاق وهو الحق في الحياة إذ أن جميع الحقوق الأخرى تنبني على هذا الحق فتنشأ بوجوده وتزول بفناء الإنسان.

وأوضح أن هذه الخدمة تتيح للجمهور فتح بلاغ اعتداء عبر الهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة وهو ما تهدف إليه شرطة دبي من توفير الأمن والأمان للجميع إضافة إلى توفير الوقت والجهد.

وفي السياق ذاته ذكر العميد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب مدير الادارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر أن فتح البلاغ يتم عبر الهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة المركز إلا أن المستخدم يجب أن يراعي إتباع الشروط والإحكام عند استخدام هذه الخدمة فيجب زيارة المركز مع إحضار الوثائق والأدلة التي تفيد مجرى التحقيق ..كما يجب إحضار الهوية الوطنية وذلك لإثبات الشخصية والتوقيع على الإفادة والتعهد بأن جميع البيانات المسجلة في البلاغ صحيحة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها ويجب أن يكون البريد الإلكتروني صحيحا.

وأشاد بالخدمة التي تسهم في سرعة التبليغ عن الاعتداءات وتعمل على رفع معدلات الأمن والأمان.

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