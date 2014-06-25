درجات الحرارة خلال رمضان بين40.7 و43.3

أكد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل ان شهر رمضان هذا العام يأتي في فصل الصيف الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة على المنطقة بأكملها وذلك لشدة الأشعاع الشمسي الناتج عن الحركة الظاهرية للشمس من مدار السرطان عائدة إلى خط الإستواء.

وقال المركز في بيان له اليوم ان المنطقة تتأثر بأمتداد منخفضات حرارية وأهمها منخفض الهند الموسمى ويبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى على الدولة خلال هذا الشهر ما بين 7ر40-3ر43 ويبلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى على الدولة خلال هذا الشهر ما بين 1ر29 – 9ر30 بينما سجلت أعلى درجة حرارة خلال هذا الشهر 1ر52 درجة مئوية سنة 2002 في المنطقة الصحراوية أقصى غرب الدولة بمحطة حرس حدود الجزيرة وأقل درجة حرارة مسجلة 0ر16 درجة مئوية في محطة عصب سنة 1982 .

واضاف ان دورة نسيم البر والبحر تلعب دورا هاما في حركة الرياح السطحية وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال هذا الشهر وتؤدي الى هبوب رياح جنوبية في فترة الصباح ورياح شمالية خلال فترة النهار وفي بعض الأحيان تنشط الرياح الشمالية حيث تعمل على إثارة الغبار والأتربة خاصة على المناطق الداخلية وتكون محملة بالغبار أحيانا في منطقة شمال الخليج العربي.

وهناك احتمال نتيجة لإمتداد المنخفض الجوي السطحي من الشرق على الدولة وبفعل التسخين ومع وجود الجبال وكذلك تزايد الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا المختلفة .. تكون بعض السحب الركامية يكون أغلبها على المناطق الجبلية خلال ساعات ما بعد الظهر ويصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة والرعد أحيانا.. وكانت أعلى كمية أمطار تراكمية سجلت خلال هذا الشهر 6ر175 ملم في سنة 1995 على خورفكان.

كما تزداد الرطوبة النسبية قليلا خلال هذا الشهر مما يؤدى إلى زيادة الشعور والإحساس بالحرارة خاصة أثناء فترات الليل ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى على الدولة خلال هذا الشهر ما بين 68 بالمائة – 81 بالمائة ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى على الدولة خلال هذا الشهر ما بين 19 بالمائة – 29 بالمائة ويؤدي هذا الإرتفاع في الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر أحيانا إلى تكون الضباب ولذلك فمن غير المستبعد تشكل الضباب أو الضباب الخفيف فى فترة نهاية الليل والصباح الباكر وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2004 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 5 أيام.

واوضح المركز ان شهر رمضان المبارك يتميز هذا العام بطول فترة النهار وذلك حسب الحسابات للدورة الفلكية حيث يبلغ طول فترة النهار في اول يوم في رمضان 13 ساعة و38 دقيقة و26 ثانية بينما يبلغ طول النهار في أخر رمضان 13 ساعة و20 دقيقة و41 ثانية اي انه تقل طول فترة النهار بشكل تدريجي ويكون الفارق بين اول رمضان واخره حوالي 17 دقيقة و 45 ثانية.

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