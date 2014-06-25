بالفيديو.. التحرش بفتاة بمنطقة عين شمس.. و”الداخلية”: سنقبض على الفاعلين سريعًا

عرض برنامج “يحدث في مصر” للإعلامي شريف عامر، على قناة “أم بي سي مصر”، فيديو عن واقعة تحرش بفتاة في منطقة عين شمس، ظهر الأربعاء.

وقال “عامر”، أثناء عرض الفيديو، إنه “تواجد فريق العمل مع قوات إزالة تعديات الباعة الجائلين في منطقة عين شمس، رصدوا مشهد التحرش، والبرنامج حرص على عدم إظهار وجه الفتاة”.

وتابع: أن البرنامج تأكد أن الشابين اللذين تحرشا بالفتاة ليس على صلة بهما، مضيفًا: «المتحرشان جائوا للمصوريين، وقالوا أنتم صورتونا وأحنا بنعاكس ولا أية».

وأكد هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات ستتحرك حالًا، لكشف هوية المتحرشين، والقبض عليهم سريعًا.

" frameborder="0">