غدًا .. محاكمة محسن راضى و8 أخرين بتهمة اقتحام قسم بنها

تستمع غدا الخميس محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ، إلى المرافعة في قضية محاكمة 9 متهمين، من بينهم عضو مجلس شعب عن دائرة بنها “محسن راضي”، في أحداث شغب قسم بنها.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.