إسرائيل تعلن عن دفع تعويضات للفلسطينيين للمماطلة في إزالة بؤرة استيطانية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن دفع تعويضات للفلسطينيين الذين تم الاستيلاء على أراضيهم من قبل مستوطنين إسرائيليين لبناء بؤر استيطانية بعد سنوات من المشاحنات القانونية.

وقالت صحيفة – تايمز أوف إسرائيل على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- سعى المدعون للحصول على تعويضات عن الأضرار المادية التي لحقت بهم بسبب مماطلة إسرائيل بإخلاء مستوطنين من البؤرة الاقتصادية “عمونا”، مما منعهم من زراعة أراضيهم.

واعترفت الدولة بأن للمدعين حقوق على الأراضي المذكورة، في الاتفاق الموقع في محكمة الصلح في القدس أمس الثلاثاء، وأن المستوطنين أقاموا مبان هناك من دون الحصول على تصاريح. ووافقت الدولة أيضا على دفع المدعين مبلغ 350 ألف شيكل 102,000 دولار على سبيل التعويض.

وأمرت المحكمة أنه إذا لم يتم إخلاء المستوطنين من أراضي المدعين بحلول عام 2015 ، ستقوم الدولة بدفع تعويضات إضافية بقيمة 48 ألف شيكل 13,500 دولار.

وأشادت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “يش دين” بالصفقة معتبرة إياها بأنها غير مسبوقة، وقالت إن الدولة الآن بحاجة إلى احترام القرار من خلال إخلاء المستوطنين.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت في عدة مناسبات أن يتم تفكيك البؤرة الاستيطانية، التي تقع بالقرب من مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة الغربية، وفي عام 2006، قامت القوات بهدم تسعة منازل بعد مواجهات مع حوالي 5 آلاف مستوطن ومتعاطفين معهم، ولكن ظلت في الموقع عشرات العربات.

وماطلت الحكومة مرارًا وتكرارًا في تفكيك ما تبقى من البؤرة الاستيطانية، بالرغم من المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة.

وادعى المستوطنون مؤخرًا أنهم قاموا بشراء جزء من الأرض التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية، ولكن الفلسطينيين نفوا ذلك بشدة وقالت الشرطة أن الوثائق التي يزعم أنها تثبت عملية البيع هي وثائق مزورة كما يبدو.

أ ش أ