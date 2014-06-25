أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مبايعة فصيل من “النصرة” لداعشو الجيش العراقي يتقدم بصلاح الدين وطريبيل والوليد

Google+ Print
مبايعة فصيل من “النصرة” لداعشو الجيش العراقي يتقدم بصلاح الدين وطريبيل والوليد مبايعة فصيل من “النصرة” لداعشو الجيش العراقي يتقدم بصلاح الدين وطريبيل والوليد

الجيش العراقي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قواتها على جميع منافذ مصفاة بيجي النفطية الاستراتيجية، معلنًة عن تطهيره لمنذي طريبيل، والوليد الحدوديين إلى جانب تحقيقه تقدما في المعارك مع الدولة الإسلامية بالعراق والشام في منطقة صلاح الدين.

ونقل تلفزيون العراقية الرسمي على لسان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا، قوله: “القوات الأمنية سيطرت على منفذي طريبيل والوليد الحدوديين بشكل كامل بمساندة العشائر في محافظة الانبار،” مشيرا إلى أن “القوات الأمنية متواجدة في المنفذين الى جانب إدارتهما المدنية إلى جانب كون الطريق بين بغداد وسامراء تم تأمينه تماماً ونتقدم تدريجيا في قضاء سامراء”.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن فصيلا يطلق على نفسه اسم “جند الحق،” تابع لجبهة النصرة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية أعلن ولائه إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” مساء الثلاثاء.

في هذه الأثناء، قتل أربعة أشخاص على الأقل إلى جانب جرح 11 آخرين بتفجير سيارة في سوق تجاري مفتوح في منطقة رحيماوة بكركوك، على أن نوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا