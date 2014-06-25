مبايعة فصيل من “النصرة” لداعشو الجيش العراقي يتقدم بصلاح الدين وطريبيل والوليد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قواتها على جميع منافذ مصفاة بيجي النفطية الاستراتيجية، معلنًة عن تطهيره لمنذي طريبيل، والوليد الحدوديين إلى جانب تحقيقه تقدما في المعارك مع الدولة الإسلامية بالعراق والشام في منطقة صلاح الدين.

ونقل تلفزيون العراقية الرسمي على لسان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا، قوله: “القوات الأمنية سيطرت على منفذي طريبيل والوليد الحدوديين بشكل كامل بمساندة العشائر في محافظة الانبار،” مشيرا إلى أن “القوات الأمنية متواجدة في المنفذين الى جانب إدارتهما المدنية إلى جانب كون الطريق بين بغداد وسامراء تم تأمينه تماماً ونتقدم تدريجيا في قضاء سامراء”.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن فصيلا يطلق على نفسه اسم “جند الحق،” تابع لجبهة النصرة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية أعلن ولائه إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” مساء الثلاثاء.

في هذه الأثناء، قتل أربعة أشخاص على الأقل إلى جانب جرح 11 آخرين بتفجير سيارة في سوق تجاري مفتوح في منطقة رحيماوة بكركوك، على أن نوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها.