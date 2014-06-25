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«عباس» يهنئ «الأسد» بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية

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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هنأه فيها بفوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في مطلع يونيو، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا».

وقالت «سانا» إن «(عباس) هنأ (الأسد) باسم الشعب الفلسطيني، وباسمه على الثقة الغالية التي منحها الشعب السوري الشقيق للرئيس (الأسد) بانتخابه رئيسا
> للجمهورية العربية السورية».

واعتبر «عباس»، وفقا للوكالة أن «انتخاب الرئيس (الأسد) يجسد الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسيسهم في خروجها من أزمتها في مواجهة الإرهاب متمنيا لسوريا كل التقدم والاستقرار».

وفاز«الأسد» بولاية جديدة بعد حصوله على نحو 89% بانتخابات الرئاسة التعددية التي أجريت في مناطق خاضعة لسيطرته، وسط رفض ومقاطعة المعارضة السورية لها، فيما اعتبرتها دول غربية مسرحية هزلية، بينما رأت الأمم المتحدة أنها لا تساعد على التوصل إلى حل سلمي في سوريا.

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