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إخلاء مبانٍ في القدس الغربية بعد نشوب حريق هائل بغابة

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قالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها اضطرت لإخلاء عدد من البنايات وإغلاق بعض الشوارع إثر نشوب حريق هائل في غابة قريبة من حي عين كارم بالقدس الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «تتعامل الشرطة وفرق الإطفاء مع حريق شبّ في غابة بالقرب من عين كارم بالقدس، هناك سحب كثيفة من الدخان لكن ليس هناك إصابات».

وأوضح «روزنفيلد» أنه «تمت الاستعانة بـ ٦ طائرات وأكثر من ٢٠ فريق إطفاء من أجل احتواء النيران، وقد تم إخلاء العديد من المباني في الحي وإغلاق بعض الشوارع»، ولم يتطرق المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إلى أسباب الحريق.

ويقع حي عين كارم جنوب غرب القدس وفيه مستشفى هداسا عين كارم الشهيرة، ويعتبر من الأحياء الراقية في القدس الغربية وفيه الكثير من الغابات والأحراش.

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