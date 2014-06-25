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«فاو» تحذر من أزمة غذائية في العراق

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، «فاو»، الأربعاء، من إمكانية تسبب النزاع بالعراق في مشكلات متعلقة بالأمن الغذائي.

وأكدت المنظمة، ومقرها روما، في بيان، أن «الأزمة تسببت في فرار السكان، وترك الزراعات أثناء موسم الحصاد».

وأكدت: «منذ يناير الماضي، ترك أكثر من مليون شخص منازلهم ومزارعهم تاركين خلفهم وظائفهم وأملاكهم اثناء موسم حصاد القمح والشعير».

وأوضحت أن حصاد العراق لـ2014 معرض للخطر إزاء ترك الأشخاص منازلهم.

وأفادت بأن الأمطار الغزيرة قبل الأزمة سمحت لها بتوقع حصاد قمح يصل إلى 3 ملايين طن بأكثر من 16% من متوسط الأعوام الخمسة السابقة.

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