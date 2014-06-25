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بدء اجتماعات مجلس الأمن الأفريقي بمالابو بعد طرد وفد إسرائيلي اقتحم الجلسة

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انطلقت جلسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي على مستوى الرؤساء بمالابو، عاصمة أفريقيا الوسطى، مساء الأربعاء، بعد حسم مشكلة أثارها وفد إسرائيلي اقتحم قاعة الجلسة قبل أن تبدأ بساعتين.

كان الوفد الإسرائيلي المكون من 10 أفراد، لم يتسن معرفة هويتهم، اقتحم الجلسة دون دعوة من الاتحاد الأفريقي، معتمدا على العلاقة الخاصة التي تربط بلاده بالدولة المضيفة للاجتماعات، ما أثار مشكلة انتهت بطرد الإسرائيليين.

وقال ممثل الجامعة العربية، السفير سمير محسن، الذي اشتبك مع الوفد، في تصريحات: «حضور الوفد الإسرائيلي غير شرعي»، واعتبره «خرقا للبروتوكول».

وأضاف أن «إسرائيل دولة محتلة وليس لها مكان في الاتحاد الأفريقي الذي تنص مبادئه على ألا تكون من بين عضويته دولة محتلة لأرض دولة أخرى».

وأشاد باللجنة المنظمة للجلسة التي «تدخلت وطلبت من الوفد الإسرائيلي مغادرة القاعة»، كما أشاد بجهود المجموعة العربية والاتحاد الأفريقي عموماً، وأضاف أنه «طلب من الدولة المستضيفة إيضاحات عن كيفية وصول هؤلاء الإسرائيليين إلى الجلسة».

وتسبق جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي قمة قادة الدول الأفريقية التي تبدأ الخميس وتستمر ليومين.

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