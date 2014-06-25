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وفاة مشجع لنابولي أصيب بطلق ناري في نهائي كأس ايطاليا

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وفاة مشجع لنابولي أصيب بطلق ناري في نهائي كأس ايطاليا وفاة مشجع لنابولي أصيب بطلق ناري في نهائي كأس ايطاليا

روما، (إفي): توفى اليوم مشجع نادي نابولي الذي أصيب بطلق ناري خلال اشتباكات خارج الاستاد الاوليمبي في روما قبل المباراة النهائية لكأس ايطاليا لكرة القدم التي خاضها فريقه الشهر الماضي.

وأعلنت أسرة المشجع عن وفاة شيرو اسبوسيتو نظرا لعدم تعافيه من الجروح الخطيرة التي نتجت عن إصابته بطلق ناري في الصدر أثناء حضوره إلى الملعب الاوليمبي في روما لمشاهدة نهائي الكأس بين فريقه، نابولي وفيورنتينا.

وعلى خلفية ذلك الحادث، تم القاء القبض على شخص يدعو دانيللي دي سانتيس (48 عاما) وهو من أولتراس فريق روما وكان يتحرك بشكل منفرد، بحسب تحقيقات الشرطة.

وتسبب دي سانتيس الذي يعمل بائعا في المنطقة التي وقع بها اطلاق النار، في إثارة مشجعي نابولي من خلال إلقاء بعض المفرقعات على مجموعة من المشجعين كانوا في طريقهم للاستاد.

ورد مشجعوا نابولي على الاستفزاز ولاحقوا دي سانتيس، الذي سحب مسدسا لدى سقوطه على الارض، وأطلق منه الرصاص ثلاث مرات فأصاب اسبوسيتو (32 عاما) بجروح خطيرة، وكذلك مشجعين اثنين آخرين من نابولي بجروح طفيفة.

ووقعت أعمال شغب بين قوات الأمن ومشجعي نابولي بعد هذا الحادث، وكذلك داخل الاستاد الذي بدأت به المباراة متأخرة 45 دقيقة.

وتخشى وسائل إعلام ايطالية أن تتسبب وفاة اسبوسيتو في ردود فعل عنيفة من قبل مشجعي نابولي.

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