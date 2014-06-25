المغربي فجر: إلتشي منحني الفرصة للعب بالدوري الإسباني

(إفي): قال لاعب الوسط الفرنسي المغربي فيصل فجر اليوم إن اللعب في إسبانيا حلم لطالما راوده، معربا عن شكره لنادي إلتشي الذي أبدى اهتماما بالحصول على خدماته.

وأضاف فجر "أحب الدوري الإسباني لأنه مليء بالفنيات وأسلوب لعبي قد يتوافق مع هذا كثيرا. لطالما رغبت في اللعب بإسبانيا وقد منحني إلتشي هذه الفرصة".

وأضاف خلال تقديمه كلاعب جديد في الفريق الاسباني: "إلتشي ناد جيد، قرر ضمي وكان مهتما حقيقة بأن ارتدي قميصه، رغم أنني تلقيت عروضا من فرق إسبانية أخرى".

ووصف اللاعب نفسه بأنه يروق له "التمرير وصناعة الأهداف"، مبرزا أيضا أنه يحب "أن يكون قريبا من المنطقة".

وتابع "أتمنى أن إسعاد جمهور مثل مشجعي إلتشي الذين قيل لي إنهم حماسيين ومتفهمين للغاية".

ولد فجر في مدينة

روان الفرنسية ويحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية وخاض الموسم الماضي 38 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف (8 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي واثنان في كأس فرنسا).

وساهم خلال الموسم الماضي في 15 تمريرة هدف، واختير ضمن الفريق المثالي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويسعى إلتشي للاستفادة من اللاعب في تعزيز خط وسطه بعد رحيل سيرخيو مانتيكون والبرتو ريفيرا، وروبين بيريز، وخافي ماركيز، والذي لم يتبق فيه سوى الكولومبي كارلوس سانشيز.