' يجب بحث المشاكل الصحية والعقلية لسواريز '

لندن، (إفي): قال المدير التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا، جوردون تايلور إنه يجب بحث "المشاكل الصحية والعقلية" لمهاجم أوروجواي وليفربول لويس سواريز بعد قيامه بعض المدافع الايطالي جورجيو كيليني.

وأكد تايلور في حديث لراديو 5 بإذاعة "بي بي سي" أن سلوك سواريز "غير مقبول" مضيفا أنه "من وجهة النظر تلك، هناك أمور خطيرة يجب التعامل معها، وهناك أمور صحية وعقلية".

وأعرب تايلور عن خوفه على مشواراللاعب إن لم يتمكن من "استئصال" هذا السلوك.

وكان سواريز قد تعرض للإيقاف كعقوبة عن قيامه بعض كل من لاعب وسط ايندهوفن عثمان بقال، وظهير تشيلسي برانيسلاف ايفانوفيتش، لكنه أنهى الموسم الماضي كهداف للبريمر ليج برصيد 31 هدفا رغم الجدل الذي آثاره داخل الملاعب.

ورفض ناديه ليفربول التعليق على سلوكه في المونديال، وتكهنت الصحف البريطانية اليوم بأن يتخذ قرارا ببيعه.

وقد يتعرض سواريز للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فتح اجراء تأديبي ضده.

وأشار تايلور إلى أنه شاهد "الأفضل والأسوأ" من سواريز في أول مباراتين له بالمونديال، معتبرا أنه سيكون من الأفضل له ولليفربول ولكرة القدم الانجليزية أن "يستأصل" الجانب العدواني من شخصيته داخل الملعب.

وقال تايلور "لقد كان الأمر مخيبا للامل بحق. لقد خيبت انجلترا أملي، ولكني شعرت بخيبة الأمل مضاعفة لأنني كنت اعتقد ان أفضل لاعب هذا العام قد أصلح من شأنه".