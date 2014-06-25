أتلتيكو مدريد ينشئ مدرسة دولية في رومانيا

مدريد، (إفي): وقع رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، انريكي ثيريزو، في بوخارست اتفاقا لإنشاء مدرسة دولية لكرة القدم.

وتعد هذه المدرسة الأولى من نوعها للفريق الإسباني، الذي حقق لقب الليجا الموسم المنصرم، في أوروبا على ان تواصل المدرسة بث منهجية عمل وقيم النادي الرياضي علما بان رئيس "الروخيبلانكوس" قد سافر بصحبة السفير الروماني لدى إسبانيا، ايون فيلسو إلى بوخارست لوضع أسس مشروع إنشاء المدرسة.

وبدأت الزيارة مع حفل عشاء رسمي حضره، فيكتور بونتا، رئيس الوزراء الروماني وكلاوديو فلوريكا، رئيس نادي ريجال سبورت، الذي تم توقيع الاتفاق معه.

وفي وقت لاحق، التقى وفد الروخيبلانكوس مع بونتا ووزيرة الشباب والرياضة، جابرييلا زابو، في قصر فيكتوريا لمناقشة أهمية وجود نادي أتلتيكو مدريد في رومانيا.

وقال رئيس الوزراء الروماني إن "الجالية الرومانية هي أكبر جالية أجنبية في إسبانيا وأنا سعيد بأن يجد مواطنونا في فريق أتلتيكو ما يستحق الحذو".

وأعرب عن سعادته بتشييد مدرسة الفريق المدريدي في بلاده قائلا "أنا متأكد من أننا سنصل إلى تدريب العديد من الأطفال من مشجعي اتليتيكو مثل اللاعبين الذين تربوا داخل جدران النادي".